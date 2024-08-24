Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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В Санкт-Петербурге узбекская диаспора с «Единой Россией» добились снятия с муниципальных выборов кандидата от «Русского движения»

В Санкт-Петербурге узбекская диаспора с «Единой Россией» добились снятия с муниципальных выборов кандидата от «Русского движения»

Вчера Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга снял с выборов Савву Федосеева, удовлетворив иск представителя узбекской диаспоры и кандидата от «Единой России» Равшанбека Курбанова.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Да не слабаки... ПРЕДАТЕЛИ!
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3 час.
Александр Денисов
Так они, и Вова и Беглов, во многих вопросах &quot;близнецы-братья&quot;.
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3 час.
Сергей 166
Шоу маст гоу. Губернаторов, мэров назначают. Неугодных кандидатов суд снимет с дистанции под любым предлогом. Нарушения же партии Едим Россию обычно не существены.
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2 мин.

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