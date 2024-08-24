В Санкт-Петербурге узбекская диаспора с «Единой Россией» добились снятия с муниципальных выборов кандидата от «Русского движения»

Вчера Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга снял с выборов Савву Федосеева, удовлетворив иск представителя узбекской диаспоры и кандидата от «Единой России» Равшанбека Курбанова.
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