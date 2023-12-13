В Польше депутат погасил огнетушителем ханукальные свечи, заведено дело

Польская прокуратура завела уголовное дело в отношении депутата сейма от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Гжегожа Брауна, который погасил в здании парламента ханукальные свечи при помощи огнетушителя.
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