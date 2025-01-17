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Sparkle и OEC переработают 22 тыс. км подводных кабелей Принадлежащее Telecom Italia (TIM) п...

Sparkle и OEC переработают 22 тыс. км подводных кабелей Принадлежащее Telecom Italia (TIM) п...

Sparkle и OEC переработают 22 тыс. км подводных кабелейПринадлежащее Telecom Italia (TIM) подразделение Sparkle, отвечающее за работу с подводными кабелями, подписало соглашение с компанией Oceanic Environmental Cables (OEC), в рамках которого планируется извлечь и переработать тысячи километров неиспользуемых подводных телеком-магистралей, сообщает пресс-служба Sparkle.

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