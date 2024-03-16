У российских спецслужб появился «санкционный» Mercedes за миллион евро

В Сети появились фотографии пуленепробиваемого S-Класса в актуальном кузове V223. Автомобиль запечатлён в Москве, на принадлежность к госструктурам указывают номера, пропуск под лобовым стеклом, синий проблесковый маячок и антенны на крыше.