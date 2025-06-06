Как снизить температуру в салоне авто: самый простой и дешевый способ

Автомобильные кондиционеры давно стали привычными – и это хорошо. Но когда машина часами стоит на солнцепеке, то некоторые детали кузова и салона могут нагреться градусов до восьмидесяти, а то и больше! Пластик перегревается, появляются неприятные запахи, рукой порой не дотронуться.