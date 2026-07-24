Samsung наглядно показала Apple, зачем нужны такие смартфоны — Samsung Galaxy Z Fold 8 сравнили с iPhone 17 Pro Max

Galaxy Z Fold 8 делает ставку на большой экран, пока Apple готовит свой первый складной iPhoneИнсайдер Ice Universe опубликовал сравнительное видео iPhone 17 Pro Max и складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 8, показав главное преимущество формата Fold.
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