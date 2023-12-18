Кандидат в президенты США Кристи раскритиковал Трампа за цитирование Путина

Кандидат на пост президента Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии и бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи выступил с критикой в адрес Дональда Трампа, напомнив о цитировании бывшим главой государства Владимира Путина.
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