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Мировое обозрение

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Россиянам объяснили, как инвестировать в золото, чтобы получить максимум прибыли

Россиянам объяснили, как инвестировать в золото, чтобы получить максимум прибыли

Главное в тезисах: Тезис 1: Независимый финансовый советник Сергей Кикевич предупредил: вкладывать все сбережения в золото — ошибка, металл должен оставаться лишь защитной частью портфеля.

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