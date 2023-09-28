Более миллиона рублей похитили мошенники у жителя Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде жертвой мошенников стал 41-летний житель Ленинского района. Он рассказал полицейским, что неизвестный по телефону представился сотрудником правоохранительных органов и заверил, что якобы на его имя злоумышленники собираются оформить кредит.
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