Более миллиона рублей похитили мошенники у жителя Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде жертвой мошенников стал 41-летний житель Ленинского района. Он рассказал полицейским, что неизвестный по телефону представился сотрудником правоохранительных органов и заверил, что якобы на его имя злоумышленники собираются оформить кредит.