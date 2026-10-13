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Бизнес журнал. Урал

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Началось первое заседание свердловских депутатов нового созыва

Началось первое заседание свердловских депутатов нового созыва

На заседании в Заксобрании Свердловской области депутаты определят председателя, его заместителей и состав комитетов.

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