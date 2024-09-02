Зеленский признал, что нападение на Курскую область не помогло ВСУ в Донбассе

В Киеве признали, что надежды на наступление ВСУ в Курской области пока не оправдались. Зеленский рассказал, что, по оценкам Украины, "курская операция" пока не снизила давление ВС РФ на Покровском направлении, ситуация под Покровском и Торецком для украинских солдат по-прежнему "сложная".