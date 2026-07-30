Ученые в США нашли в пещере новый вид рыбы, названный в честь Демогоргона

В США обнаружили новый вид слепой рыбы, которую назвали в честь демона, пишет Whats The Jam. Ученые обнаружили в пещере в штате Алабама необычную слепую рыбу, которая оказалась представителем ранее неизвестного науке рода и вида.
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