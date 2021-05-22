Почему либералы так ненавидят 9 мая? «Жертвы» первой расовой войны…

СССР-РоссияПолитикаПочему либералы так ненавидят 9 мая? «Жертвы» первой расовой войны…Почему либералы так ненавидят 9 мая? Потому что это было их, именно ИХ поражение в первой расовой войне.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМихаил Афонинвоевало с СССР полмира, а виноваты только швайнеры, а придумали фашизм жидыОтари ХидирбегишвилиДа , действительно, это была первая расовая война, но ,дорогие мои, не надо забывать , что Советский Союз во Второй мировой войне был не только жертвой агрессии, но и сам являлся агрессором и инициатором пересмотра международных границ ! И не надо забывать , что эту войну вместе с Гитлером начал палач народов Сталин, напав и оккупировав Польшу !Кроме того, всегда надо помнить слова царского генерала Деникина "Однозначно, начав борьбу не против большевизма, а против самой России, фюрер уже с самого начала был обречен на поражение"!В этом отношении насколько циничны и неадекватны заявления некоторых деятелей, которые и сегодня считают , что Сталин бескорыстно освободил Европу от фашизма. Безусловно, он это сделал, но одновременно с этим СССР оккупировал эти страны на многие годы, пытаясь навязать им утопический социализм ! Единственной же европейской страной, которую после выполнения своей освободительной миссии в сентябре 1945 г. покинули и не оккупировали советские войска была Норвегия, в которой из-за этого до сих пор бережно относятся к памятникам павших советских воинов! А может напомнить некоторым «забывчивым» деятелям мучения и страдания жителей многих якобы «освобожденных» европейских стран , которым навязали чуждую им идеологию и которые всячески боролись с советским режимом! На деле все оказалось иначе, поскольку до «освобождения» советскими войсками в европейских странах была цивилизованная рыночная экономика, существовала частная собственность, функционировал малый, средний и крупный бизнес, работали коммерческие банки. После вторжения Советов европейцы в одночасье лишились всего и подверглись массовым арестам и конфискациям! Например, тогда только в Румынии по мере коллективизации под репрессии и депортацию попали около 30 тысяч мирных жителей (какая знакомая «воспитательная» сталинская тактика)! В этом отношении поучителен так называемый Мармеладный бунт , возникший в 1953 г. в Германии, когда из-за бездарной и неэффективной советской экономики, возникли проблемы снабжения населения мармеладом – основным настольным продуктом немцев (https://otari.mirtesen.ru/blog/43925715683/). И разве мало было пролито крови во время восстаний против ненавистного тоталитарного советского режима, например, в Чехословакии, Венгрии и т.д.? Неужели это можно назвать освобождением, когда тебя , освободив , – вновь покоряет «освободитель», ущемляя твои права и насильно отбирая твою независимость ? Таким образом, надо всегда помнить не только славные вехи своей истории, но и свои позорные деяния , из-за которых многие народы из-за людоедской политики изувера Сталина, которого вы так позорно выбрали величайшим российским деятелям, до сих пор ненавидят Матушку- Россию !Продолжение в моей статье : https://otari.mirtesen.ru/blog/43788705379/Комментировать
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