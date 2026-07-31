С 1 января 2027 года уход за нетрудоспособными будут учитывать по-новому. Теперь придётся подавать заявление в начале периода, а не по завершении.
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С 1 января 2027 года уход за нетрудоспособными будут учитывать по-новому. Теперь придётся подавать заявление в начале периода, а не по завершении.
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