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Взрослые дети и токсичные родители — что делать?

Взрослые дети и токсичные родители — что делать?

Проблемы в отношениях между разными поколениями внутри семьи - не редкость. А так хочется здоровой обстановки рядом с близкими, приятной атмосферы, тепла, понимания и спокойствия! Swjournal вместе с врачом-психиатром, наркологом, психотерапевтом, к.

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Александр Фишкин
Моя маменька нарушала всё, что здесь описано. За то и получила.
Swjournal Ru
Увы, даже чужие люди не понимают, что такое личные границы, а о близких и говорить нечего
Александр Фишкин
Вот в США почему-то опека детей кончается в 18 лет. Исполнилось - иди ко всем чертям, живи своей жизнью. У нас не так. Моя маменька померла в 93 года, и ДО ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ пыталась управлять моей жизнью. Я облегчённо вздохнул только к 60 годам!! При том, что в 19 лет я женился и развёлся, только чтобы не жить с ней в одной квартире. При этом я только в мои 37 лет узнал, кто был моим отцом (!!).
Swjournal Ru
Это не только в США, но и в любой европейской стране так. А в Азии как раз наоборот, там старший ребенок - раб своих родителей и должен их содержать до конца их дней. В Китае точно так. Отюда и выводы.
Александр Фишкин
Да, жалко, что вместо стремления к Европе страна стоит враскоряку
Luidmila
Так это только у нищебродов, что вам всем в голову и втюхивают. А вот у элиты вовсе не так, каким бы тупым не был ребенок, но ему обеспечена учёба в одном из десятка университетов страны, жильё и материальное обеспечение на всю жизнь. Ну, единственное, учат самостоятельно жить, это да, но под неусыпным оком специально нанятых людей, дабы чадо не сбилось с пути и не стало "обычным гражданином".
Александр Фишкин
Вы знаете, подразумеваемое Вами понятие "элиты" сформировалось много позднее, чем моё детство. Я родился в 1953, через 10 дней после смерти Сталина... И моя мать была кандидатом наук, а не поломойкой, для тех времён вполне "средний класс". Так что то, что происходит сейчас, мне как-то фиолетово. Или, если угодно, "до лампочки".
Swjournal Ru
В современном мире "элиты" не существует. А то, что за нее выдается - хороший или плохой спектакль. Тем более элитой не могут быть бывшие рабочие, учителя, строители, повара, даже если им удалось каким-то образом заработать миллионы. Население Европы за исключением ряда стран, в прошлом были как раз рабочими, а не принцами и принцессами. А что касается современных представителей аристократии, то многие уже давно в мезальянсе. Никакой элитой там и не пахнет.
Swjournal Ru
Может, и к лучшему. Исторически, Европа - это приходяще-уходящие нации, которые веками брали уже построенное кем-то другим, выдавая за свое, дополняя, изменяя. Перелетные птички. Поэтому они так легко сдавали свои города во время войны и так легко вступали в нацистскую коалицию. Славяне не уходили и не приходили на свои земли, они оставались на них всегда, удерживали всеми силами, расширяли и боролись за них. Но это же проявилось и в семейных отношениях - вас так же будут держать при себе, отбивать, защищать даже против вашей воли
Luidmila
Слышал звон, да не знаю, где он. подразумевалась вовсе не троцкистская элита СССР, а пиндосская и европейская, которой как минимум пара тысяч лет...Да, будет вам известно, что в той же самой Англии всеми ресурсами уже 1000 лет владеют одни и те же фамилии. И уж они точно не выпинывают своих детей на мороз в 18 лет.
Luidmila
Большей глупости не читала давно.
Swjournal Ru
День принятия Декларации независимости США - 1776 год. Какие тысячи лет? Каролинги, оттоманы - германские племена скотоводов, населившие бывшую территорию Римской империи в 10 веке. Вы о чем?

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