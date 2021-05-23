Взрослые дети и токсичные родители — что делать?

Проблемы в отношениях между разными поколениями внутри семьи - не редкость. А так хочется здоровой обстановки рядом с близкими, приятной атмосферы, тепла, понимания и спокойствия! Swjournal вместе с врачом-психиатром, наркологом, психотерапевтом, к.