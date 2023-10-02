От этих продуктов вы будете храпеть: не ешьте их перед сном

Долгие годы медики пытаются найти способы, как избавить человека от храпа. Разработано сотни методик, изготовлено множество препаратов Но недавно ученые пришли к неожиданному выводу: от храпа можно избавиться, лишь изменив рацион, и даже перечислили продукты, которые провоцируют храп.