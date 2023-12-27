Посол Боцан-Харченко: Белград не присоединится к санкциям Запада против РФ

Руководитель дипломатической миссии Российской Федерации на сербской территории Александр Боцан-Харченко поделился сведениями о том, что точка зрения главы государства Александра Вучича позволила понять, что правительство не станет создавать направленные на РФ санкционные меры.
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