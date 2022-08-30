Самой популярной иномаркой в России вновь стал китайский кроссовер

Китайские автомобили продолжают укреплять позиции на авторынке России. Как выяснили эксперты «Автостата», изучившие данные АО «Электронный паспорт», по итогам четвертой недели августа звание самой популярной иномарки вновь досталось Haval Jolion.
Китайские автомобили продолжают укреплять позиции на авторынке России. Как выяснили эксперты «Автостата», изучившие данные АО «Электронный паспорт», по итогам четвертой недели августа звание самой популярной иномарки вновь досталось Haval Jolion.
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