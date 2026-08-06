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Царьград

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РСЧС предупредила о ракетной опасности в Тамбовской области

РСЧС предупредила о ракетной опасности в Тамбовской области

6 августа в 08:37 на территории Тамбовской области введен режим ракетной опасности. Региональная система предупреждения чрезвычайных ситуаций призывает население укрыться в безопасных местах до получения сигнала "Отбой ракетной опасности".

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