Праздники, которые отмечают в России и других странах 3 апреля 2024 года Ирина ЛысенкоСегодня, 3 апреля 2024 года, мир отмечает несколько важных событий, которые добавляют ярких красок в нашу повседневную жизнь.
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