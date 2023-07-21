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Ученый: «Ощущение, что высшее военное руководство России спит»

Ученый: «Ощущение, что высшее военное руководство России спит»

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов высказался о стратегии Вооруженных сил России.

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Комментарии
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Владимир Самборский
Точно сказано! Странная война... Такими бы &quot;темпами&quot; ВОВ не закончилась бы ив наши дни! Хорошо,что это говорю не я, диванный,а спец военного дела... Зачем дверь вышибать лбом, когда можно залезть в окно и решить все проблемы! Но все-таки бьемся в закрытую дверь...
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