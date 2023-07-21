Ученый: «Ощущение, что высшее военное руководство России спит»

Владимир Самборский

Точно сказано! Странная война... Такими бы "темпами" ВОВ не закончилась бы ив наши дни! Хорошо,что это говорю не я, диванный,а спец военного дела... Зачем дверь вышибать лбом, когда можно залезть в окно и решить все проблемы! Но все-таки бьемся в закрытую дверь...