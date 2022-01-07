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Три человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП под Ульяновском

Три человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП под Ульяновском

Три человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП под Ульяновском. Как сообщили в региональном МЧС, трагический дорожный инцидент произошел на 181 километре трассы Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск неподалеку от села Кашинка в Цильнинском районе.

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