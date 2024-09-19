CNN: Израиль уведомил США о предстоящей операции в Ливане накануне подрыва пейджеров «Хизбаллы»

Ситуация на Ближнем Востоке вновь накалилась до предела. На фоне неудачных попыток со стороны США склонить власти Израиля к заключению перемирия с ХАМАС, еврейское государство, похоже, приступило к подготовке «большой войны» с Ливаном.
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