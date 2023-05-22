Сколько весит слово депутата-генерала?

Генералам-депутатам стоит помнить, что к происходящему сейчас на фронтах СВО они имеют самое непосредственное отношение, так как, ещё будучи действующими военнослужащими, принимали активное участие в боевой подготовке войск, которые сейчас воюют.
Генералам-депутатам стоит помнить, что к происходящему сейчас на фронтах СВО они имеют самое непосредственное отношение, так как, ещё будучи действующими военнослужащими, принимали активное участие в боевой подготовке войск, которые сейчас воюют.
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