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Арсен Захарян: «Я думаю как русский и ассоциирую себя с Россией. Но при этом я и армянин»

– Вы чувствуете себя больше армянином или русским? – Я родился в России, и все, что я получил, было в России, поэтому я думаю как русский и ассоциирую себя с Россией.

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