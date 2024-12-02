НТВ: Иван Охлобыстин сообщил об отмене свадьбы своей дочери

Дочь Ивана Охлобыстина, 25-летняя Варвара, осталась без жениха накануне свадьбы. По информации НТВ, сам актер возмущения не скрывал — кроме всего прочего, он брал на себя финансовое обеспечение праздничной церемонии.
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