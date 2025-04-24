Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

Круглый стол по вопросам применения ТР 2025/013/BY ´О безопасности строительных материалов и изделий´.

Круглый стол по вопросам применения ТР 2025/013/BY ´О безопасности строительных материалов и изделий´.

22 апреля 2025 года на предприятии ОАО ´Бобруйский завод крупнопанельного домостроения´ в рамках реализации Комплекса мер по выполнению Программы председательства Республики Беларусь в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2025 году состоялся круглый стол, организованный специалистами отдела стандартизации и сертификации Бобруйского ЦС .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх