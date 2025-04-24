Круглый стол по вопросам применения ТР 2025/013/BY ´О безопасности строительных материалов и изделий´.

22 апреля 2025 года на предприятии ОАО ´Бобруйский завод крупнопанельного домостроения´ в рамках реализации Комплекса мер по выполнению Программы председательства Республики Беларусь в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2025 году состоялся круглый стол, организованный специалистами отдела стандартизации и сертификации Бобруйского ЦС .