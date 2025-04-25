Россиянам объяснили, как организовать трёхдневную рабочую неделю между майскими

Чтобы грамотно организовать трёхдневную рабочую неделю между праздниками, важно заранее продумать приоритеты и распределить задачи так, чтобы успеть выполнить самое важное без лишней спешки, посоветовал в беседе с RT Святослав Семеренко, карьерный эксперт центра «Профессии будущего».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии