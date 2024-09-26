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"Хизбалла" обратилась за помощью к своему "старшему брату" и получила отказ

"Хизбалла" обратилась за помощью к своему "старшему брату" и получила отказ

На фоне потерь "Хизбаллы" в результате израильских атак последних дней главарь ливанской "Хизбаллы" Хасан Насралла обратился к Ирану за помощью, но получил отказ.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
КАКОЙ ИДИОТ ПИСАЛ ЭТО? А ОТКУДА У ХЕЗБОЛЫ И НЕ ТОЛЬКО ТАКОЕ ОРУЖИЕ В ТАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ? А, НАВЕРНОЕ, В СТЕПЯХ УКРАИНЫ ВЫКОВЫВАЛИ...В ИРАНЕ МУДРЫЙ АЯТОЛЛА И ОН НЕ ДАЕТ ПОВОДА В ОТКРЫТУЮ ПОДДЕРЖИВАТЬ АРАБОВ ПРОТИВ изЯРАэЛЯ. МЫ ВЕДЬ ТОЖЕ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМ НИ ИРАН НИ ДРУГИХ...ОТКРЫТО.
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13 час.
В К
Ни чего тут странного, обосрались иранцы с ног до головы, бзделоватые ублюдки, только они забыли об одном, что рано или поздно жиды сделают с ними то же, что они сделали с сектором газа, и по делом!
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12 час.
Руслан Техажев
Такие вещи пишут для идиотов, что на просторах интернета,а вернее а мировой западной медиапомойке ищут зерна правды или истины. Ни того ни другого там сроду не было.
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10 час.

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