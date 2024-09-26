"Хизбалла" обратилась за помощью к своему "старшему брату" и получила отказ

Людмила Лиханова КАКОЙ ИДИОТ ПИСАЛ ЭТО? А ОТКУДА У ХЕЗБОЛЫ И НЕ ТОЛЬКО ТАКОЕ ОРУЖИЕ В ТАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ? А, НАВЕРНОЕ, В СТЕПЯХ УКРАИНЫ ВЫКОВЫВАЛИ...В ИРАНЕ МУДРЫЙ АЯТОЛЛА И ОН НЕ ДАЕТ ПОВОДА В ОТКРЫТУЮ ПОДДЕРЖИВАТЬ АРАБОВ ПРОТИВ изЯРАэЛЯ. МЫ ВЕДЬ ТОЖЕ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМ НИ ИРАН НИ ДРУГИХ...ОТКРЫТО.

В К Ни чего тут странного, обосрались иранцы с ног до головы, бзделоватые ублюдки, только они забыли об одном, что рано или поздно жиды сделают с ними то же, что они сделали с сектором газа, и по делом!