Fox: секретную ракету времен холодной войны нашли на пляже в США

Известия/Зураб Джавахадзе На пляже в американском штате Массачусетс обнаружили загадочные обломки, оказавшиеся частью сверхсекретной ракеты-мишени, использовавшейся в годы холодной войны, сообщает Fox News.
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