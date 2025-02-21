Показаны видеокадры работы противотанкового ракетного комплекса «Корнет-ЭМ» с дистанционным пультом управления в полевых условиях, так и на выставке в Абу-Даби.
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Показаны видеокадры работы противотанкового ракетного комплекса «Корнет-ЭМ» с дистанционным пультом управления в полевых условиях, так и на выставке в Абу-Даби.
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