Боевая машина дронов. Армия США провела испытания БМП M2A4 Bradley в качестве носителя наземных роботизированных комплексов FireAnt, подвешенных по бортам.
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Боевая машина дронов. Армия США провела испытания БМП M2A4 Bradley в качестве носителя наземных роботизированных комплексов FireAnt, подвешенных по бортам.
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