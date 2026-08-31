Владельцы PlayStation продолжают бойкот в ответ на отказ от физических носителей

Акция протеста владельцев PlayStation, начатая из-за несогласия с политикой компании и грядущим отказом от физических носителей в 2028 году, формально завершилась, однако лидеры движения призвали участников продолжить бойкот.
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