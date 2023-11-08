Климатический кризис вызовет вспышку новых смертельных заболеваний

Климатическая чрезвычайная ситуация представляет собой серьезную угрозу для здоровья человека. Повышение температуры и изменения в состоянии экосистем в сочетании с глобализацией и действиями человека, такими как широкое использование фунгицидов и антибиотиков в сельском хозяйстве, могут ….
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