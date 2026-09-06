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Уиткофф назвал встречу с Путиным «одной из самых памятных»

Уиткофф назвал встречу с Путиным «одной из самых памятных»

Спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф поблагодарил президента России Владимира Путина за встречу в Кремле и назвал переговоры «одной из самых памятных историй в его жизни».

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