Минобороны: ефрейтор ВС России уничтожил БПЛА ВСУ, эвакуируя раненых

Ефрейтор Денис Тришакин проявил мужество и профессионализм, успешно эвакуировав раненых солдат, при этом уничтожив украинский FPV-дрон с помощью стрелкового оружия, как сообщает Министерство обороны России.
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