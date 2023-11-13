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Покинувшие сектор Газа россияне назвали нахождение в анклаве адом

Покинувшие сектор Газа россияне назвали нахождение в анклаве адом

Эвакуированные из Газы россияне рассказали агентству РИА Новости о том, как они выживали на территории анклава в условиях палестино-израильского конфликта.

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Комментарии
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Наталья Иванова
&quot;Ранее советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов заявлял, что российские спасатели готовятся для эвакуации граждан Российской Федерации вновь направиться на расположенный на границе Египта и сектора Газа контрольно-пропускной пункт &quot;Рафах&quot;.&quot; Да вы что так возбудились? Эта орава не является гражданами России. У России деньги лишние появились? Носитесь с Этими. Как сами уехали, так пусть и едут снова - только не в Россию. Их &quot;детишки&quot; даже русский язык не знают. Хочется кого то поспасать - спасайте арабских детей - это хотя бы не дети предателей и бегунков.
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16 час.
Наталья Иванова
Сейчас Путина благодарят, а потом когда все плюшки в России получат снова будут обсирать и Россию и Путина и русских. Может хватит деньги наши разбазаривать на всякий сброд? Посмотрите 5 канал - каждый день собирают с миру по нитке для лечения русских детей - и где Государство? Сколько можно было детишек русских вылечить на деньги, которые тратите на бегунков?
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16 час.

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