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The Eurasia Daily news agency

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The production designer of the series "Liquidation" Kondratov was arrested in Moscow for treason

The production designer of the series "Liquidation" Kondratov was arrested in Moscow for treason

The Meshchansky court of Moscow has issued a decision to arrest the production designer of the popular TV series "Liquidation" Alexander Kondratov in the framework of a criminal case on treason.

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