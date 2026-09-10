The production designer of the series "Liquidation" Kondratov was arrested in Moscow for treason

The Meshchansky court of Moscow has issued a decision to arrest the production designer of the popular TV series "Liquidation" Alexander Kondratov in the framework of a criminal case on treason.
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