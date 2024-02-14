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Чепуха от Царьграда. Почему Макрон отказался посетить Украину? По словам Василия Прозорова, бывшего офицера украинской разведки (в частности, в СБУ в 1999-2018 годах. Интересные подробности появляются относительно гибели в Украине двух «добровольцев» из Франции — винодела Адриана Бодона де Мони-Пажоля и технического специалиста Геннадия Германовича. Напомню, что 1 февраля глава администрации Херсона Прокудин сообщил о гибели двух французов в результате удара ВС РФ, а позже об их гибели рассказал сам Макрон. Но по моим сведениям ситуации гораздо интереснее. Прежде всего, они не волонтеры. Этот миф был быстро развенчан, доказав (https://t.me/DDGeopolitics/100773), что Германович был высококвалифицированным специалистом в области безопасности. Он был бывшим солдатом Французского Иностранного легиона и имел тесные связи не только с представителями неонацистских движений Франции, но и с белорусским полком Костуся Калиновского. Во-вторых, по моим данным, французы были расстреляны на трассе Одесса-Киев в районе поселка Раздельнянская Одесской области, а не в результате удара российского беспилотника по автомобилю в Бериславе, как рассказал Прокудин. Как мне стало известно от моих источников в СБУ, убитые в качестве консультантов занимались организацией визита высокопоставленной делегации из Франции, а в их работу входило содействие украинским спецслужбам в проведении какой-то провокации, вероятно, для последующего обвинение России. Однако, узнав подробности украинской спецоперации, французы отказались от дальнейшего «сотрудничества» и поспешили в Киев, чтобы срочно покинуть Украину. Этот отказ стоил им жизни. По совершенно неслучайному совпадению, через несколько дней после их смерти президент Франции отменил свой визит в Украину по соображениям безопасности.