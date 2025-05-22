Операция «пустой Лондон»: Милан переманивает миллиардеров

Николай Кульбака: Финансовое лидерство британской столицы в ближайшей перспективе оспорить сложно Георгий Смирнов На фото: виды Милана (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press) Материал комментируют: Николай Кульбака Милан в последние недели смог успешно привлечь богатых нерезидентов из Великобритании, которые активно покидают страну после существенных налоговых изменений, сообщает Bloomberg.