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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Динамо» о Харте: «Вели переговоры – он сказал, что не рассматривает варианты в Европе»

– Вы проявляли интерес к канадскому вратарю Картеру Харту, который был замешан в громком секс‑скандале? – На эту тему мы вели переговоры весной.

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