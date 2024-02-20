Глава МИД РФ Лавров прибыл в Каракас

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Венесуэлу. Самолет приземлился в аэропорту Каракаса в ночь на 20 февраля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
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