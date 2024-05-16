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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джарретт Аллен отказался от инъекции, которая могла позволить ему играть через боль в серии с «Бостоном»

Центровой «Кливленда» получил первый удар по ребрам в стартовой игре плей-офф против «Орландо». Столкновение с Францем Вагнером в четвертой встрече нанесло ему серьезное повреждение ребра, выбившее баскетболиста из активной ротации.

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