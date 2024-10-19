Одевайтесь теплее. Приморцы прочувствуют на себе осеннее похолодание

В воскресенье 20 октября приморцы снова прочувствуют на себе осеннее похолодание. Погоду в этот день определяет гребень антициклона, а температура составит 0…+12°C, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Примгидромет.
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