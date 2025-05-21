МТС-банк в I квартале сократил чистую прибыль до 1 млрд рублей

МТС-банк в первом квартале 2025 года сократил чистую прибыль по МСФО до 1 млрд рублей, что в 4 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года (4,2 млрд рублей в I квартале 2024 года), говорится в сообщении банка.