Посол Министерства иностранных дел РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник считает, что глава киевского режима Владимир Зеленский не может стать подписантом меморандума об урегулировании украинского конфликта.
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