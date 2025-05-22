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Посол Мирошник: Зеленский не может стать подписантом меморандума по Украине

Посол Мирошник: Зеленский не может стать подписантом меморандума по Украине

Посол Министерства иностранных дел РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник считает, что глава киевского режима Владимир Зеленский не может стать подписантом меморандума об урегулировании украинского конфликта.

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