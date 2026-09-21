ФТС отчиталась перед Путиным: сборы почти 6 трлн рублей, борьба с серым импортом и планы по модернизации

В 2025 году Федеральная таможенная служба выполнила прогнозное задание более чем на 99%, перечислив в федеральный бюджет 5,9 трлн рублей — из них 4,7 трлн обеспечил импорт.
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