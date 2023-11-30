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Телеканал «Моя Планета»

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  • Анастасия Гончарова
    и растеретьОказывается, знам...
  • Misha Glusch
    да насратьОказывается, знам...
  • Sergiy Che
    Вы фигню пишете - то что можно в неделю русскому, уничтожит за год американского индейца или наших якутов - бурятов! ...А вот это интерес...

❗️2 и 3 декабря в эфире «Моей Планеты» состоится «состязание» за звание самого

❗️2 и 3 декабря в эфире «Моей Планеты» состоится «состязание» за звание самого

❗️2 и 3 декабря в эфире «Моей Планеты» состоится «состязание» за звание самого смелого путешественника! Мы покажем лучшие выпуски «Россия вне зоны доступа», «Без тормозов» и «Вне зоны доступа» с Мишей Ронкаиненом и выпуски проекта «Погнали!» со Стасом Натанзоном.

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