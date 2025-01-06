ВС РФ выбили противника в лице 47-ой бригады ВСУ из хутора Леонидово, — сообщает Divgen

ВС РФ выбили противника в лице 47-ой бригады ВСУ из хутора Леонидово, — сообщает DivgenНовости к этому часу:Мужчина ранен при атаке украинского дрона по движущемуся автомобилю в Белгородской области, сообщил губернатор Гладков;Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время заседания правительства региона в поне.