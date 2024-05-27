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CNN: Блинкен спорит с Белым домом по поводу обострения отношений с Россией

CNN: Блинкен спорит с Белым домом по поводу обострения отношений с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен вынужден спорить с некоторыми сотрудниками администрации Джо Байдена, которые опасаются ещё большего обострения отношений с Россией, сообщил CNN аналитик Австралийского института стратегической политики Малкольм Дэвис.

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Комментарии
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Иван Иваныч
Блинкен, Сикорский...вот так теперь выглядят апокалиптические маньяки.
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13 час.

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